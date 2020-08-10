В Белоруссии возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков

Как заявил глава Следственного комитета республики Иван Носкевич, десятки сотрудников правоохранительных органов пострадали.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших минувшей ночью в Минске и других регионах страны, пишет ТАСС
. Об этом сообщил в понедельник его руководитель Иван Носкевич, слова которого приводит агентство БелТА.
"Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали", - отметил Носкевич.
Добавить комментарий