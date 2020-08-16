В Белоруссии прошла седьмая ночь протестов

Уже третью ночь подряд на улицах городов страны обходится без ночных столкновений с правоохранителями.
В Белоруссии завершилась седьмая ночь акций протестов, которые начались после выборов президента страны. Как и несколькими ночами ранее, обстановка на улицах была достаточно спокойной.
Главным местом сбора огромного количества людей стал район станции метро "Пушкинская" в Минске, где 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский. Несмотря на большое количество собравшихся, всё прошло достаточно мирно и спокойно.
В других районах Минска нашлось также немало неравнодушных жителей. Одни из таких решили пронести большой красно-белый флаг республики, который был символом страны с 1991 по 1995 год, пишет Лайф.
Добавить комментарий