В 2020 году выйдет четыре новых iPhone, включая один бюджетник
11 июля 2019 09:57
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Аналитики JP Morgan уверены, что в следующем году выйдет целых четыре новых iPhone.
По их мнению, Apple выпустит три модели с OLED-экранами с диагоналями 5.4, 6.1 и 6.7 дюймов, а также один айфон с поддержкой 5G. И хотя бы 2 новинки получат 3D-камеру, которую можно использовать, в том числе, в играх.
Эксперты считают, что купертиновцы продадут 195 млн айфонов в 2020 году. Это будет возможно благодаря «более значительными обновлениями характеристик, чем в последние годы». Плюс появится бюджетная модель, пишет iphones.ru.
Фото: pixabay.com
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