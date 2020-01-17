Умер сын писателя Джона Р. Р. Толкина Кристофер
17 января 2020 11:37
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Кристофер Толкин, сын писателя Джона Р. Р. Толкина, скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщает Mirror.
Кристофер был третьим сыном автора «Властелина Колец» и редактировал большую часть работ своего отца, которая была выпущена после его смерти.
Кроме того, он нарисовал знаменитые оригинальные карты вселенной «Властелина колец», которые украшали книги, выпущенные в 1950-х годах после успеха приквела «Хоббит», пишет Газета.ру.
Источник фото: theonering.net
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