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Новости /  В мире  

Умер сын писателя Джона Р. Р. Толкина Кристофер

17 января 2020 11:37
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Умер сын писателя Джона Р. Р. Толкина Кристофер
Он редактировал большую часть работ своего отца.

Кристофер Толкин, сын писателя Джона Р. Р. Толкина, скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщает Mirror.
Кристофер был третьим сыном автора «Властелина Колец» и редактировал большую часть работ своего отца, которая была выпущена после его смерти.

Кроме того, он нарисовал знаменитые оригинальные карты вселенной «Властелина колец», которые украшали книги, выпущенные в 1950-х годах после успеха приквела «Хоббит», пишет Газета.ру.

Источник фото: theonering.net
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