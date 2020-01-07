Украинцам усложнят въезд в ЕС
7 января 2020 10:37
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Через год будет запущена система под названием ETIA.
В 2021 году вступят в силу новые правила въезда в Евросоюз. Жителям Украины, для которых действует безвизовый режим, придется проходить дополнительную платную проверку, пишет «Обозреватель».
В соответствии с утвержденным Европарламентом законом, через год будет запущена система под названием ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии). Она представляет собой единую базу данных о путешественниках, въезжающих в еврозону.
Авторизация понадобится только жителям стран, освобожденных от визовых требований.
Получить разрешение на въезд украинцы смогут, предоставив ряд документов и заплатив 7 евро.
В январе прошлого года экс-глава Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом опасен, так как приводит к массовой миграции украинцев, пишут "Известия".
В 2021 году вступят в силу новые правила въезда в Евросоюз. Жителям Украины, для которых действует безвизовый режим, придется проходить дополнительную платную проверку, пишет «Обозреватель».
В соответствии с утвержденным Европарламентом законом, через год будет запущена система под названием ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии). Она представляет собой единую базу данных о путешественниках, въезжающих в еврозону.
Авторизация понадобится только жителям стран, освобожденных от визовых требований.
Получить разрешение на въезд украинцы смогут, предоставив ряд документов и заплатив 7 евро.
В январе прошлого года экс-глава Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом опасен, так как приводит к массовой миграции украинцев, пишут "Известия".
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