Украинскую антарктическую станцию покрыл «кровавый снег»
25 февраля 2020 13:34
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На украинской антарктической станции «Академик Вернадский» образовался красный снег, сообщается на странице Министерства образования и науки Украины в Facebook.
Сейчас в Самаре: 0° 98% 738 мм рт. ст. 3 м/с
Такой оттенок снегу придают микроскопические снежные водоросли под названием «Chlamydomonas nivalis». Они создают споры, которые не боятся низких температур и сохраняются в снегу зимой. Когда погода улучшается, споры начинают расти. Сейчас в Антарктиде, как отмечается, лето.
Кроме зеленого пигмента — хлорофилла, клетки водорослей содержат красный каротиновый слой. Из-за него на снегу и возникли красные пятна.
«Через красно-малиновую окраску снег меньше отражает солнечного цвета и быстрее тает», — отмечается на странице министерства.
Вследствие чего образуется все больше ярких водорослей. Подобное явление, как подчеркнули в министерстве, можно наблюдать в Арктике, а также в Альпах, пишет РИА Новости.
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