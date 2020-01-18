Ученые назвали причину вымирания динозавров
18 января 2020 12:37
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Как сообщается в пресс-релизе на портале Phys.org, массовое извержение вулканов в Центральной Индии (траппы плато Декан) произошло задолго до вымирания динозавров, которое случилось около 66 млн лет назад.
Точное время выброса вулканического газа удалось определить с помощью анализа морских окаменелостей. Специалисты изучили состав изотопов в остатках животных и соответствующие им изменения.
Вулканы могут привести к массовому вымиранию, так как выделяют множество газов, таких как диоксид серы и углекислый газ, которые способны изменить климат и повысить кислотность окружающей среды.
Однако оказалось, что выбросы углерода, которые должны были привести к глобальному потеплению на два градуса Цельсия, были недостаточными для массового вымирания, передает телеканал «360».
В этой связи ученые считают, что действительной причиной стал гигантский метеорит, который упал на территории современного полуострова Юкатан в Мексике около 65 млн лет назад.
Его диаметр составлял 10 к, а при падении образовался кратер Чиксулуб диаметром 180 км. Это спровоцировало лесные пожары на планете. Частицы сажи на несколько лет закрыли земную поверхность от солнечного света.
В течение по меньшей мере трех лет температура воздуха у поверхности Земли была отрицательной, что явилось причиной вымирания. Климат восстановился лишь спустя десятилетия, пишут "Известия".
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