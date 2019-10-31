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Новости /  В мире  

Twitter запретит всю политическую рекламу с 22 ноября

31 октября 2019 09:55
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Twitter запретит всю политическую рекламу с 22 ноября
По словам основателя социальной сети, охват заявлений должен зарабатываться, а не покупаться.

Twitter решил запретить всю политическую рекламу в рамках своей платформы, сообщил основатель социальной сети Джек Дорси.

— Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру, — написал Дорси в своём аккаунте.

По его словам, охват политических заявлений должен зарабатываться, а не покупаться.

Ограничения вступят в силу с 22 ноября, чтобы рекламодатели успели уведомить клиентов, пишет Лайф.
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