Twitter запретит всю политическую рекламу с 22 ноября
31 октября 2019 09:55
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Twitter решил запретить всю политическую рекламу в рамках своей платформы, сообщил основатель социальной сети Джек Дорси.
— Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру, — написал Дорси в своём аккаунте.
По его словам, охват политических заявлений должен зарабатываться, а не покупаться.
Ограничения вступят в силу с 22 ноября, чтобы рекламодатели успели уведомить клиентов, пишет Лайф.
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