Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине
29 августа 2019 09:07
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Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в этом финансовом году составляет 250 млн долларов. Об этом сообщила газета "Политико" со ссылкой на источник в администрации президента США.
По данным издания, Трамп хочет убедиться, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов.
"Политико" поясняет, что на время пересмотра средства заморозят. По данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составляет 1,5 млрд долларов, передает Радио Маяк.
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