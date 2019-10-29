Стало известно, кто снес первые цветные яйца
29 октября 2019 09:09
50
Первыми цветные яйца начали откладывать динозавры, а птицы лишь унаследовали это свойство, пишет журнал Nature. По данным американских палеонтологов, яйца разных цветов появились при переходе к высиживанию.
При этом окраска скорлупы яиц динозавров могла колебаться от светло-коричневого до изумрудно-зеленого оттенка.
Такое разнообразие палитры они объяснили мутацией. Благодаря цвету, родители могли отличить яйца своего вида и маскировать их в гнездах на земле, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
232
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
417
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
473
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
513
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
1126
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
746
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1188
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1864
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1280
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1559
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1749
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1215
Мероприятия