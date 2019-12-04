Стало известно, как будут отдыхать космонавты на Новый год
4 декабря 2019 13:30
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На новогодние праздники российские космонавты, которые сейчас находятся на МКС, будут отдыхать только 1 января. Об этом рассказали в Роскосмосе, пишет "ФедералПресс".
В ведомстве пояснили, что со 2 января космонавты выйдут на работу и все остальные дни будут работать в обычном режиме. Что касается россиян, находящихся на Земле, то у них новогодние каникулы начнутся с 1 января и продлятся до 8 января.
Добавим, что сейчас на МКС находятся российские космонавты Александр Скворцов, Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, пишет ТАСС.
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