Солнце максимально приблизилось к Земле
5 января 2020 11:35
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В воскресенье, 5 января, солнце максимально подошло близко к Земле. Об этом сообщает сайт Московского планетария со ссылкой на астронома Александра Якушечкина.
По его словам, солнце в этот день в 10.48 мск. пройдет точку Перигелия.
Как известно, это ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты.
Отмечается, что Перигелий орбиты Земли расположен на расстоянии 147 098 291 км до Солнца, сообщает Газета.ру.
Фото: NASA
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