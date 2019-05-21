Скончался экс-чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
21 мая 2019 09:57
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Экс-чемпион «Формулы-1» Ники Лауда скончался в возрасте 70 лет.
Как сообщает австрийский телеканал ORF со ссылкой на электронное письмо семьи, гонщик умер в понедельник, 20 мая, в кругу семьи.
Лауда трижды становился чемпионом «Формулы-1» (1975, 1977, 1984). С сентября 2012 года он был председателем наблюдательного совета команды Mercedes, пишут "Известия".
Фото: Global Look Press/Piaggesi/Fotogramma/Ropi
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