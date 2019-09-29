Сирия потребовала вывести все иностранные войска со своей территории
29 сентября 2019 11:11
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Сирия требует вывести все иностранные войска со своей территории, в противном случае государство оставляет за собой право на контрмеры, об этом заявил на полях Генассамблеи ООН глава сирийского МИД Валид Муаллем.
Министр иностранных дел отметил, что США и Турция по-прежнему незаконно сохраняют военное присутствие на севере страны.
— Они дошли до такой наглости, как проведение переговоров и создание так называемой зоны безопасности на севере Сирии... Это нарушение международного права и хартии ООН, — сказал Муаллем.
Глава МИД Сирии подчеркнул, что государство примет все возможные меры, если иностранные войска останутся на территории страны, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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