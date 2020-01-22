Сенат США решил провести суд по импичменту Трампа в ускоренном режиме
22 января 2020 11:14
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Суд отложен до 13 часов среды.
Сенат (верхняя палата конгресса) США приняла решение провести судебный процесс по импичменту американского президента Дональда Трампа в ускоренном режиме. Об этом сообщает телеканал Fox News, который ведет трансляцию заседания в среду, 22 января.
За проведение суда высказались 53 демократа, против — 47 республиканцев.
Суд отложен до 13 часов среды.
Слушания по импичменту американского лидера начались с блокировки республиканцами запроса демократов на получение документов о его контактах с президентом Украины Владимиром Зеленским и о заморозке военной помощи Киеву, пишут "Известия".
Сенат (верхняя палата конгресса) США приняла решение провести судебный процесс по импичменту американского президента Дональда Трампа в ускоренном режиме. Об этом сообщает телеканал Fox News, который ведет трансляцию заседания в среду, 22 января.
За проведение суда высказались 53 демократа, против — 47 республиканцев.
Суд отложен до 13 часов среды.
Слушания по импичменту американского лидера начались с блокировки республиканцами запроса демократов на получение документов о его контактах с президентом Украины Владимиром Зеленским и о заморозке военной помощи Киеву, пишут "Известия".
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