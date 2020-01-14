Сегодня официально умерла Windows 7
14 января 2020 11:26
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С сегодняшнего дня Microsoft перестала выпускать бесплатные обновления для Windows 7, о чем сообщила на специальной странице поддержки.
Компания рекомендует обновиться до Windows 10, но можно и дальше пользоваться «семеркой». Однако юзеры с этой ОС больше не защищены, патчей безопасности также не будет. Кроме того, остановлена какая-либо техподдержка в отделе обслуживания клиентов.
С завтрашнего дня в Windows 7 появится полупрозрачный баннер на весь экран, предупреждающий об опасности продолжения использования устаревшей системы.
Коммерческие пользователи могут доплатить за расширенную на три года поддержку с платными обновлениями. 25 лицензий обойдутся в $1,5 тыс. или 90,5 тыс. рублей.
По данным CNBC, по состоянию на декабрь 2019 года, на Windows 7 работало 32,74% всех ноутбуков и ПК, пишет iphones.ru.
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