Сегодня, 21 июня наступит самая короткая ночь в году
21 июня 2019 13:35
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В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
На широте Москвы Солнце взошло в 03:46, а сядет в 21:19. Так, продолжительность светового дня составит 12 часов 33 минуты.
В день солнцестояния звезда поднимается в полдень на максимальную высоту над горизонтом и находится там некоторое время. В течение 24 часов Солнце описывает самую большую дугу на небе, вставая на северо-востоке и заходя на северо-западе. Последующие несколько дней продолжительность дня остается неизменной, затем световой день начинает убывать.
День летнего солнцестояния считался важным праздником в древних религиях и культурах. На Руси до принятия христианства справлялся славянский праздник Ивана Купалы, в этот день люди собирали цветы и травы, обливались водой, плели венки, прыгали через костры и сжигали чучело Солнца в форме колеса, пишет Лента.
Фото pixabay.com
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