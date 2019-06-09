Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье, 9 июня, 17:07
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/06:
USD 65.04
-0.19
EUR 73.26
-0.01
Искать
Новости /  В мире  

Сборная России разгромила Сан-Марино со счётом 9:0 в отборе на Евро-2020

9 июня 2019 10:36
138
Сборная России разгромила Сан-Марино со счётом 9:0 в отборе на Евро-2020
Подопечные Станислава Черчесова обыграли Сан-Марино в Саранске со счётом 9:0 при полном аншлаге.

С первых минут матча подопечные Станислава Черчесова бросились в атаку, но открыть счёт смогли только на 25-й минуте матча. Поразить ворота противников россияне могли и раньше, но стоит отдать должное игрокам из Сан-Марино, которые пытались навязать борьбу. Получилось это, правда, ненадолго.
Мастерство Александра Головина ("Монако") принесло плоды, мяч, прежде чем попасть в ворота, влетел в Микеле Чеволи, из-за чего судья засчитал автогол — 1:0.
Практически следом капитан Артём Дзюба реализовал пенальти за грязную игру, а спустя всего пять минут Фёдор Кудряшов сделал счёт на табло 3:0.
Под занавес первого тайма отличился ещё и Антон Миранчук.

Во втором тайме голевая феерия продолжилась. Ещё три гола на свой счёт записал Дзюба.
Также дубль оформил Фёдор Смолов — 9:0.
Последние секунды матча фанаты скандировали: "Десять! Десять!", но судья зафиксировал разгромнейшую победу со счётом 9:0!

Для нас это уже третья крупная победа над Сан-Марино. В отборе на Евро-1996 мы обыгрывали их со счётом 4:0 и 7:0. Кстати, тогда в воротах стоял Станислав Черчесов, сейчас он главный тренер.
Следующий матч наша сборная проведёт 11 июня в Нижнем Новгороде против Кипра, пишет Лайф.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
255
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
242
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
338
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
340
3 июня 2019  10:24
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна.
Социум
269
26 мая 2019  12:38
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
405
Весь список

Фоторепортажи
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
184
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
192
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
262
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
573
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
509
19 мая 2019  10:53
Международный фестиваль Самарское знамя состоялся в Самаре: ФОТО
Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы.
Социум
641
Весь список

Мероприятия
Определились первые финалисты новых всероссийских соревнований "Курсантский бросок"
В Самаре проводят дополнительный набор желающих летом проводить спортивные бесплатные занятия для жителей города
Фестиваль “ВолгаФест-2019” сегодня стартует на самарской набережной
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные