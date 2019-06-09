Сборная России разгромила Сан-Марино со счётом 9:0 в отборе на Евро-2020
9 июня 2019 10:36
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С первых минут матча подопечные Станислава Черчесова бросились в атаку, но открыть счёт смогли только на 25-й минуте матча. Поразить ворота противников россияне могли и раньше, но стоит отдать должное игрокам из Сан-Марино, которые пытались навязать борьбу. Получилось это, правда, ненадолго.
Мастерство Александра Головина ("Монако") принесло плоды, мяч, прежде чем попасть в ворота, влетел в Микеле Чеволи, из-за чего судья засчитал автогол — 1:0.
Практически следом капитан Артём Дзюба реализовал пенальти за грязную игру, а спустя всего пять минут Фёдор Кудряшов сделал счёт на табло 3:0.
Под занавес первого тайма отличился ещё и Антон Миранчук.
Во втором тайме голевая феерия продолжилась. Ещё три гола на свой счёт записал Дзюба.
Также дубль оформил Фёдор Смолов — 9:0.
Последние секунды матча фанаты скандировали: "Десять! Десять!", но судья зафиксировал разгромнейшую победу со счётом 9:0!
Для нас это уже третья крупная победа над Сан-Марино. В отборе на Евро-1996 мы обыгрывали их со счётом 4:0 и 7:0. Кстати, тогда в воротах стоял Станислав Черчесов, сейчас он главный тренер.
Следующий матч наша сборная проведёт 11 июня в Нижнем Новгороде против Кипра, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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