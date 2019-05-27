Сборная Финляндии в третий раз в своей истории стала чемпионом мира
27 мая 2019 09:58
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В финале чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии обыграла Канаду – 3:1.
У победителей отличились Марко Анттила (23-я и 43-я минуты) и Янне Песонен (56-я минута). У проигравших гол на счету Ши Теодора (11-я минута). Отметим, что канадцы перебросали суоми – 44:22.
Финны стали трехкратными чемпионами мира. Ранее они побеждали в 1995 и 2011 годах, пишет sovsport.ru.
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