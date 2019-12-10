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Новости /  В мире  

Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту разбился по пути в Антарктиду

10 декабря 2019 09:59
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Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту разбился по пути в Антарктиду
В зоне, где был потерян контакт с самолетом, продолжается поисковая операция.

ВВС Чили официально заявили, что самолет Hercules C130 с 38 людьми на борту, который перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, разбился. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 10 декабря.

«Самолет Hercules C130 спустя семь часов после потери радиоконтакта считается потерпевшим крушение», — отмечается в заявлении.

В зоне, где был потерян контакт с самолетом, продолжается поисковая операция с целью спасения возможных выживших. К поискам привлечены военные и спасатели, пишут "Известия".

Устанавливаются контакты с семьями людей, которые находились на борту, чтобы известить их о трагедии.

Фото: twitter.com/Official Royal HRH Lord Christ Peter 2nd
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