С 1 февраля WhatsApp перестанет работать на iOS 8
2 октября 2019 10:59
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В блоге WhatsApp появилось важное оповещение. Мессенджер перестанет работать на iOS 8 и более старых версиях операционной системы с 1 февраля 2020 года.
Изменение также коснулось Android 2.3.7 Gingerbread, а также всех смартфонов под управлением Windows Phone. Последним не повезёт чуть раньше — 31 декабря 2019 года.
Чтобы мессенджер и дальше работал, обновитесь до iOS 9 или Android 4.0, пишет iphones.ru.
Фото pixabay.com
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