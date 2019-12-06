Россию предложили пригласить в НАТО
6 декабря 2019 13:54
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Вступление России в НАТО может создать перспективу новых переговоров о ядерном разоружении и позволит наладить трехсторонний диалог между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Такое мнение высказало немецкое издание Handelsblatt.
Авторы материала отмечают, что членство России превратит альянс в трансатлантическую организацию безопасности от Владивостока до Лиссабона. Издание считает, что пригласить РФ в альянс следует президенту США Дональду Трампу. В этом случае у него появится шанс разработать новую "восточную политику".
Это, в свою очередь, укрепит НАТО, поскольку Москва перестанет восприниматься как "противник", а станет гарантом европейской безопасности. Накануне немецкое издание Die Welt высказало мнение, что главным противником НАТО является не Россия, а Китай, передает Радио Маяк.
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