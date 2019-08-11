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Новости /  В мире  

Россияне не пострадали в результате стрельбы в норвежской мечети

11 августа 2019 10:55
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Россияне не пострадали в результате стрельбы в норвежской мечети
Неизвестный открыл стрельбу в мечети недалеко от Осло.

Российское посольство в Норвегии заявило, что при стрельбе в мечети в коммуне Бэрум близ Осло не пострадали граждане РФ.

— По информации, полученной от норвежских правоохранительных органов, российские граждане не были вовлечены и не пострадали в ходе инцидента, произошедшего в мечети в коммуне Бэрум 10 августа, — говорится на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

Напомним, что ранее неизвестный открыл стрельбу в мечети недалеко от Осло. В результате происшествия убит один человек, преступника арестовала полиция, пишет Лайф.


Фото: pixabay.com
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