Россияне не пострадали в результате стрельбы в норвежской мечети
11 августа 2019 10:55
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Российское посольство в Норвегии заявило, что при стрельбе в мечети в коммуне Бэрум близ Осло не пострадали граждане РФ.
— По информации, полученной от норвежских правоохранительных органов, российские граждане не были вовлечены и не пострадали в ходе инцидента, произошедшего в мечети в коммуне Бэрум 10 августа, — говорится на странице дипмиссии в "Фейсбуке".
Напомним, что ранее неизвестный открыл стрельбу в мечети недалеко от Осло. В результате происшествия убит один человек, преступника арестовала полиция, пишет Лайф.
Фото: pixabay.com
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