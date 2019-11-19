Россия пропустит конкурс «Мисс Вселенная» в США из-за проблем с визами
19 ноября 2019 09:51
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Конкурс пройдет в Атланте 8 декабря.
Команда конкурса «Мисс Россия» предприняла все усилия, чтобы РФ участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная» в США в Атланте 8 декабря, но из-за организационных несостыковок и сложностей с оформлением визы от участия пришлось отказаться, сообщила РИА Новости директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк.
«В этом году дирекция конкурса “Мисс Вселенная” очень поздно сообщила даты и место проведения финала — США, Атланта. К сожалению, из-за сложной и долгой процедуры получения американской визы мы не успеваем ее получить и хорошо подготовиться. Последние несколько недель наша команда предпринимала все усилия для участия в этом масштабном проекте, но мы были вынуждены отказаться», — рассказала РИА Новости Беляк.
Она выразила надежду, что в дальнейшем организаторы этого международного конкурса будут сообщать такие важные детали заблаговременно.
«Мы понимаем, что со сменой собственности, которая произошла недавно с конкурсом “Мисс Вселенная”, всегда происходят какие-то изменения и нестыковки, надеюсь, они с ними успешно справятся», — добавила Беляк.
Она отметила, что россиянка Алина Санько примет участие в конкурсе «Мисс мира», финал которого пройдет 14 декабря.
Команда конкурса «Мисс Россия» предприняла все усилия, чтобы РФ участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная» в США в Атланте 8 декабря, но из-за организационных несостыковок и сложностей с оформлением визы от участия пришлось отказаться, сообщила РИА Новости директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк.
«В этом году дирекция конкурса “Мисс Вселенная” очень поздно сообщила даты и место проведения финала — США, Атланта. К сожалению, из-за сложной и долгой процедуры получения американской визы мы не успеваем ее получить и хорошо подготовиться. Последние несколько недель наша команда предпринимала все усилия для участия в этом масштабном проекте, но мы были вынуждены отказаться», — рассказала РИА Новости Беляк.
Она выразила надежду, что в дальнейшем организаторы этого международного конкурса будут сообщать такие важные детали заблаговременно.
«Мы понимаем, что со сменой собственности, которая произошла недавно с конкурсом “Мисс Вселенная”, всегда происходят какие-то изменения и нестыковки, надеюсь, они с ними успешно справятся», — добавила Беляк.
Она отметила, что россиянка Алина Санько примет участие в конкурсе «Мисс мира», финал которого пройдет 14 декабря.
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