Россия оказалась в десятке самых пьющих стран
11 ноября 2019 13:03
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Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, жители этой страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, говорится в ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце».
Россия также попала в список десяти «самых пьющих стран» и расположилась на седьмом месте с показателем 11,1 литра, пишет РИА Новости.
Однако в представленном графике прослеживается, что потребление алкоголя в стране значительно сократилось с 2007 года, когда Россия опережала другие страны по этому параметру.
Следом за Литвой расположились Австрия (11,8 литра) и Франция (11,7). Пятерку «лидеров» замыкают Чехия (11,6 литра) и Люксембург (11,3 литра).
Шестое место поделили Латвия и Ирландия, жители которых в среднем потребляют 11,2 литра алкоголя. Венгрия вместе с Россией оказалась на седьмом месте также с показателем 11,1 литра. Восьмое место присудили Германии (10,8 литра), девятое — Португалии (10,7 литра) и десятое — Польше (10,6 литра).
Самыми «непьющими» в организации признали Индонезию (0,3 литра), Турцию (1,4 литра), Израиль (2,6 литра), Индию (3,0 литра) и Коста-Рику (3,8 литра).
Почти во всех рассмотренных государствах потребление алкоголя на душу населения снизилось в период с 2007 по 2017 год.
Фото pixabay.com
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