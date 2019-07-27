Российские пловцы не пострадали в южнокорейском Кванджу в ходе обрушения здания
27 июля 2019 10:19
77
Российские пловцы не пострадали в южнокорейском Кванджу, где у деревни спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта обрушилось здание ночного клуба. О несчастном случае сообщила Международная федерация плавания.
В то же время, по информации Рейтер, два человека погибли, несколько пострадали, в том числе спортсмены. По неподтвержденным данным, в клубе могли находиться ватерполисты из сборной ЮАР, а также пловцы из команды Болгарии. Ночью в Кванджу шел сильный ливень, который и мог стать причиной обрушения, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
395
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
292
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
475
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
416
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
327
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
468
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
764
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
670
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
873
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
880
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
593
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
915
Мероприятия