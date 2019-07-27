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Новости /  В мире  

Российские пловцы не пострадали в южнокорейском Кванджу в ходе обрушения здания

27 июля 2019 10:19
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Российские пловцы не пострадали в южнокорейском Кванджу в ходе обрушения здания
Там два других человека погибли, несколько пострадали.

Российские пловцы не пострадали в южнокорейском Кванджу, где у деревни спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта обрушилось здание ночного клуба. О несчастном случае сообщила Международная федерация плавания.

В то же время, по информации Рейтер, два человека погибли, несколько пострадали, в том числе спортсмены. По неподтвержденным данным, в клубе могли находиться ватерполисты из сборной ЮАР, а также пловцы из команды Болгарии. Ночью в Кванджу шел сильный ливень, который и мог стать причиной обрушения, передает Радио Маяк.


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