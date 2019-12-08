Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при в Турине
8 декабря 2019 10:45
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Победительницей соревнований в женском одиночном катании стала Алена Косторная.
Она установила мировой рекорд по общей сумме баллов.
Она установила мировой рекорд по общей сумме баллов.
На втором месте Анна Щербакова, третьей стала Александра Трусова. Еще одна россиянка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова, – шестая, передает Радио Маяк.
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