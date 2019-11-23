Российские астрономы обнаружили опасный астероид
23 ноября 2019 09:42
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Он является периодически сближается с нашей планетой.
Российские астрономы обнаружили астероид, сравнимый по размерам с челябинским метеоритом, который прошел всего в 139 тысячах километров от Земли, что по космическим меркам совсем близко, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исполнительного директора госкорпорации по перспективным программам и науке Александра Блошенко.
— Новый астероид был обнаружен 6 ноября в 17:43 (мск) оптико-электронным комплексом Астрономического научного центра в селе Передовое Амурской области, — отметил специалист.
Он подчеркнул, что размеры небесного тела составляют 10−15 км, он почти такой же, как разрушившийся в атмосфере над Челябинском в 2013 году метеорит.
Сопровождение астероида вели три оптико-электронных комплекса: в Амурской области, Армении и в Ставропольском крае. Он не был замечен ранее и является периодически сближающимся с Землей и потенциально опасным, поэтому астрономы обратили внимание на анализ его траектории.
Напомним, челябинский метеорит вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года. Он вызвал сильный взрыв в атмосфере на высоте 30−50 километров и распался на многие частицы в Челябинской области. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль. От взрывной волны в сотнях тысяч домов Челябинска и его окрестностей были выбиты стекла.
Фото: NASA
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