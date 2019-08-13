Реконструкцию Собора Парижской Богоматери прервали
13 августа 2019 12:27
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Реконструкцию Собора Парижской Богоматери прервали в столице Франции. Весь квартал экстренно эвакуировали после того, как был зафиксирован экстремально высокий уровень свинца. По некоторым данным, в 700 раз больше безопасных значений. Работы в соборе отложены на неделю. Полицейские оцепили район и попросили парижан и туристов покинуть опасную зону.
Проблема со свинцом возникла в апреле этого года во время грандиозного пожара, который потряс весь мир. Тогда рухнула крыша собора, и в окружающую среду попали несколько тонн расплавленного металла. По прогнозам экспертов, реставрация парижской достопримечательности продлится несколько лет, передает Радио Маяк.
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