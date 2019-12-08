Президент Владимир Зеленский объявил траур на Украине
8 декабря 2019 10:20
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Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до восьми.
Скончался спасатель, который получил травмы при тушении.
Пострадавших более 30. Судьба ещё десяти человек до сих пор не известна.
Скончался спасатель, который получил травмы при тушении.
Пострадавших более 30. Судьба ещё десяти человек до сих пор не известна.
Трагедия произошла 4 декабря. В момент возгорания в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса находились более 400 человек. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии: неисправность электрооборудования и поджог. Установлены двое подозреваемых, передает Радио Маяк.
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