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Президент Украины причислил СССР к виновникам Второй мировой войны

28 января 2020 09:55
173
Президент Украины причислил СССР к виновникам Второй мировой войны
По словам украинского лидера, к войне привел «сговор тоталитарных режимов».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну. Такое заявление он сделал во время визита в Польшу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
По словам украинского лидера, к войне привел «сговор тоталитарных режимов», который первым на себе почувствовала Польша.

Зеленский отметил, что это позволило нацистам «запустить смертоносный маховик холокоста». Он подчеркнул, что Европа и мир в целом «не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году».

Говоря об освобождении лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) советскими войсками, Зеленский избежал упоминания СССР, однако рассказал об уроженцах Украины, участвовавших в операции.

Позднее директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко назвал речь президента Украины в Польше «провалом спичрайтеров». По его словам, авторы речи даже не удосужились адаптировать ее с учетом того, что глава государства — внук ветерана Великой Отечественной войны.

В последнее время Варшава всё чаще делает резонансные заявления об исторических событиях, обвиняя СССР наравне с Германией в начале Второй мировой войны, а Москву — в «неверном» видении истории, пишут "Известия".
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