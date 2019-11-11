Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке
11 ноября 2019 10:17
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Это произошло на фоне массовых протестов в стране.
Президент Боливии Эво Моралес объявил, что покидает свой пост — на фоне массовых протестов в стране.
— Мы подаём в отставку, чтобы наши братья и сёстры, госслужащие, не подвергались нападкам и угрозам, — заявил Моралес. Трансляция его речи велась в соцсетях.
По данным газеты Pagina7, самолёт экс-президента запросил план полёта по территории Аргентины. Сообщается, что борт Моралеса вылетел из аэропорта Эль-Альто в столице Ла-Пас.
По данным местных СМИ, самолёт бывшего президента приземлился в аэропорту города Чиморе в боливийском департаменте Кочабамба, пишет Лайф.
Президент Боливии Эво Моралес объявил, что покидает свой пост — на фоне массовых протестов в стране.
— Мы подаём в отставку, чтобы наши братья и сёстры, госслужащие, не подвергались нападкам и угрозам, — заявил Моралес. Трансляция его речи велась в соцсетях.
По данным газеты Pagina7, самолёт экс-президента запросил план полёта по территории Аргентины. Сообщается, что борт Моралеса вылетел из аэропорта Эль-Альто в столице Ла-Пас.
По данным местных СМИ, самолёт бывшего президента приземлился в аэропорту города Чиморе в боливийском департаменте Кочабамба, пишет Лайф.
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