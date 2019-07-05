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Пожар вторые сутки уничтожает склад с виски в Америке

5 июля 2019 08:58
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Пожар вторые сутки уничтожает склад с виски в Америке
Местные экологи бьют тревогу.

Вторые сутки продолжается пожар на складе бурбона Jim Beam в американском штате Кентукки. Горящий виски растекается по реке. Местные экологи бьют тревогу: большое количество рыбы может погибнуть из-за пониженного уровня кислорода в воде. Пожар начался сразу на двух складах в ночь на 4 июля. В помещениях хранились бочки с бурбоном, уничтожены больше 7 млн литров. Это свыше 45 тысяч бочек напитка, передает РИА Новости.

По данным местного управления по ЧС, после попыток потушить огонь пожарные решили приостановить работу "из экологических соображений". Если позволить продолжать гореть этанолу, то экологическое воздействие будет меньше. По предварительной версии, пожар начался из-за удара молнии.
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