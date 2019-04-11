Пожар в крупнейшем торговом центре Таиланда: люди выпрыгивали из окон
11 апреля 2019 13:37
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В Бангкоке произошел пожар в комплексе Central World, который является крупнейшим торговым центром Таиланда. Огонь вспыхнул в комнате для хранения документов на восьмом этаже здания и охватил некоторые помещения. Кроме того, людей эвакуировали из-за задымления. Пожарным потребовалось более двух часов, чтобы справиться с возгоранием, сообщает Thai PBS World.
Губернатор Бангкока Асвин Кванмынг рассказал о трех погибших, позже эта цифра была снижена до двух. Обе жертвы имеют гражданство Таиланда. 15 человек получили ранения, но их жизни находятся вне опасности. Спасаясь, люди выпрыгивали из окон здания. Известно о двух таких случаях: один мужчина погиб, выпрыгнув с 8 этажа, другой остался жив и госпитализирован.
Губернатор также опроверг сообщения о неисправности пожарной сигнализации и системы разбрызгивания.
The Nation отмечает, что из-за пробок пожарные и полиция столкнулись с трудностями, чтобы попасть к торговому центру. Позже автомобильное движение у торгового центра было перекрыто, пишет newsru.com.
Видео можно посмотреть здесь.
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