После убийства иранского генерала усилились антиамериканские настроения в соцсетях
4 января 2020 11:29
71
Эксперты зафиксировали активность аккаунтов, с которых отправляется до трёх тысяч твитов каждые 45 минут.
Вскоре после ликвидации военными США в Ираке иранского командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани американские эксперты отметили резкий скачок антиамериканской активности в "Твиттере" и "Инстаграме". Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные лаборатории цифровой экспертизы.
Отмечается, что некоторые аккаунты каждые 45 минут размещают до трёх тысяч твитов и комментариев явной антиамериканской направленности. Они содержат изображения президента США Дональда Трампа с отрубленной головой, гробов, накрытых американскими флагами, а также угрозы.
Сотрудники лаборатории пока не сумели выяснить, кому принадлежат эти аккаунты и опираются ли их владельцы на поддержку правительства Ирана. Согласно их точке зрения, это лишь первая волна кампании в сети Интернет, нацеленной против президента США и его внешней политики. Это совпадает с мнением ряда специалистов о том, что Иран даст США асимметричный ответ и развернёт войну в киберпространстве.
Второго января глава Совета по международным делам Ричард Хаас предостерёг американских коллег, что грядущая война с Ираном "не будет похожа на войну в Персидском заливе 1990 года или военные действия в Ираке 2003 года". По его мнению, полем боя станет, возможно, не только регион, но и весь мир.
Ранее постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи в интервью для CNN заявил, что Иран собирается мстить "по своему собственному усмотрению" и "не станет закрывать глаза" на убийство генерала Сулеймани, пишет Лайф.
Вскоре после ликвидации военными США в Ираке иранского командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани американские эксперты отметили резкий скачок антиамериканской активности в "Твиттере" и "Инстаграме". Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные лаборатории цифровой экспертизы.
Отмечается, что некоторые аккаунты каждые 45 минут размещают до трёх тысяч твитов и комментариев явной антиамериканской направленности. Они содержат изображения президента США Дональда Трампа с отрубленной головой, гробов, накрытых американскими флагами, а также угрозы.
Сотрудники лаборатории пока не сумели выяснить, кому принадлежат эти аккаунты и опираются ли их владельцы на поддержку правительства Ирана. Согласно их точке зрения, это лишь первая волна кампании в сети Интернет, нацеленной против президента США и его внешней политики. Это совпадает с мнением ряда специалистов о том, что Иран даст США асимметричный ответ и развернёт войну в киберпространстве.
Второго января глава Совета по международным делам Ричард Хаас предостерёг американских коллег, что грядущая война с Ираном "не будет похожа на войну в Персидском заливе 1990 года или военные действия в Ираке 2003 года". По его мнению, полем боя станет, возможно, не только регион, но и весь мир.
Ранее постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи в интервью для CNN заявил, что Иран собирается мстить "по своему собственному усмотрению" и "не станет закрывать глаза" на убийство генерала Сулеймани, пишет Лайф.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
653
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
281
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
903
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
892
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
478
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1380
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
561
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
976
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1031
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1304
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2359
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2875
Мероприятия