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Новости /  В мире  

После убийства иранского генерала усилились антиамериканские настроения в соцсетях

4 января 2020 11:29
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Эксперты зафиксировали активность аккаунтов, с которых отправляется до трёх тысяч твитов каждые 45 минут.

Вскоре после ликвидации военными США в Ираке иранского командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани американские эксперты отметили резкий скачок антиамериканской активности в "Твиттере" и "Инстаграме". Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные лаборатории цифровой экспертизы.

Отмечается, что некоторые аккаунты каждые 45 минут размещают до трёх тысяч твитов и комментариев явной антиамериканской направленности. Они содержат изображения президента США Дональда Трампа с отрубленной головой, гробов, накрытых американскими флагами, а также угрозы.

Сотрудники лаборатории пока не сумели выяснить, кому принадлежат эти аккаунты и опираются ли их владельцы на поддержку правительства Ирана. Согласно их точке зрения, это лишь первая волна кампании в сети Интернет, нацеленной против президента США и его внешней политики. Это совпадает с мнением ряда специалистов о том, что Иран даст США асимметричный ответ и развернёт войну в киберпространстве.

Второго января глава Совета по международным делам Ричард Хаас предостерёг американских коллег, что грядущая война с Ираном "не будет похожа на войну в Персидском заливе 1990 года или военные действия в Ираке 2003 года". По его мнению, полем боя станет, возможно, не только регион, но и весь мир.

Ранее постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи в интервью для CNN заявил, что Иран собирается мстить "по своему собственному усмотрению" и "не станет закрывать глаза" на убийство генерала Сулеймани, пишет Лайф.
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