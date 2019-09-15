После детского регбийного матча в США началась стрельба
15 сентября 2019 11:57
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Женщина и двенадцатилетняя девочка получили ранения во время посещения матча детских регбийных команд в городе Форт-Уорт, штат Техас. Об этом сообщает телеканал NBC. Выстрелы прозвучали на футбольном поле после ссоры между родителями противоборствующих команд.
Одна из зрительниц так сильно расстроилась из-за неспортивного поведения других родителей, что позвонила своему старшему сыну, который приехал на место с пистолетом, встал на холме неподалёку от поля и произвёл более 10 выстрелов в сторону людей.
Одна из зрительниц получила огнестрельное ранение в ногу, двенадцатилетняя девочка травмировала спину во время паники, когда люди разбегались с трибун. Пострадавшие были доставлены в больницу, их здоровью ничто не угрожает. Полиция ведёт поиски стрелка, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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