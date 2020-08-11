Основная соперница Александра Лукашенко на выборах президента покинула Белоруссию

Светлана Тихановская находится в Литве. Она в безопасности, – написал глава литовского МИДа Линас Линкявичус в Твиттере.
По его словам, Тихановская прибыла в Литву после того, как была задержана на семь часов на территории Белоруссии. Ее соратница Мария Колесникова остаётся в Минске, она на свободе, – заявили, в свою очередь, в избирательном штабе Тихановской.
В воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает более 80%, Тихановская – чуть более 10%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что, по их данным, она набрала от 70 до 80%, передает Радио Маяк.
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