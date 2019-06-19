Норвежский остров хочет отказаться от счета времени
19 июня 2019 09:21
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Норвежский остров Соммарёй хочет отказаться от времени на период полярного дня, то есть с 18 мая по 26 июля. Жители собираются объявить себя первой в мире "зоной без времени". Название острова переводится как "Летний".
Островитяне, пережив долгую полярную ночь, по максимуму используют лето, не обращая на время внимания: очень часто можно видеть, как в два часа ночи дети играют, подростки идут купаться, взрослые красят дома или стригут газоны.
Все лето над островом не заходит солнце. Его жители считают, что можно ввести гибкий график на работе и в школах. Существует тут и любопытная традиция: прибывая на остров, люди вешают на мост свои часы. Они дают знать, что здесь они забывают о времени, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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