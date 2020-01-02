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Новости /  В мире  

Название «Голландия» официально перестало существовать

2 января 2020 10:45
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Название Голландия официально перестало существовать
Правительство страны полагает, что благодаря изменениям удастся избавиться от негативного имиджа.

С 1 января 2020 года официально перестало существовать название «Голландия» для Нидерландов. Как ранее сообщали власти страны, это делается для того, чтобы улучшить ее имидж.

Отныне местные власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать только название «Нидерланды».
Правительство считает, что эта мера позволит избавиться от образа места, связанного с наркотиками и проституцией.

На данные реформы было выделено около 200 тысяч евро.

Есть и более практическая цель изменений. Правительство полагает, если поменять название, туристы будут меньше посещать историческую область Голландия и больше приезжать в другие части Нидерландов, пишет Лента.

Фото: pixabay.com
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