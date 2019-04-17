На пепелище Нотр-Дама найден медный петух с мощами святых, украшавший шпиль
17 апреля 2019 11:18
78
Немного помятый, но уцелевший медный петух с мощами святых, украшавший шпиль собора Парижской Богоматери, был "чудом" найден во время работ в обгоревшем здании. Об этом сообщает газета Le Parisien.
Журналисты отмечают, что пока не известно о судьбе одного из шипов венца Христа, частиц мощей святой Женевы и святого Дионисия Парижского, которые были вложены внутрь медной фигуры. Возможно, они не пережили пожар, пишет Лайф.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
17 апреля 2019 11:51
Ситуацию усугубляет тот факт, что провал залит водойфакт, что провал залит водой. Происшествия
188
15 апреля 2019 11:54
По предварительным данным, водитель "Гранты" не пропустил такси. Происшествия
451
12 апреля 2019 13:50
Видео с поздравлением опубликовал Роскосмос. Социум
230
12 апреля 2019 13:11
В первую очередь поздравляем нашего земляка, Героя РФ, космонавта Олега Кононенко! Социум
219
11 апреля 2019 13:37
Известно о двух погибших. В мире
303
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
537
Фоторепортажи
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
489
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
517
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1244
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1173
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2150
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2478
Мероприятия