На Украине не исключили нового «майдана» в случае отмены закона о языке
22 июня 2019 11:10
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Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко не исключил массовые протесты в стране наподобие «майдана» в 2014 году в случае отмены закона о языке. Таким образом политик прокомментировал решение оппозиционных депутатов Рады оспорить данный закон в Конституционном суде, сообщает "РТ на русском".
«Случилось ожидаемое событие: пятая колонна внесла представление в Конституционный суд с целью отменить закон об украинском языке. Надежда на КС слаба. Новая власть во главе с Зеленским молчит», — написал он в Twitter.
При этом политик отметил, что «реально защитить украинский язык могут только люди».
Ранее вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил «новой власти» в стране последствиями в случае попыток отменить закон о государственном языке.
Фото pixabay.com
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