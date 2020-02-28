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Новости /  В мире  

Министр обороны Турции возглавил военную операцию в Сирии

28 февраля 2020 10:19
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Министр обороны Турции возглавил военную операцию в Сирии
Вместе с ним в оперативном штабе командования находятся командующие сухопутными войсками, а также ВВС.

Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар принял на себя командование военной операцией против сирийских правительственных сил в Идлибе. Об этом сообщает агентство Anadolu.

— Акар отправился на сирийскую границу с командующим сухопутными войсками генералом и командующим военно-воздушными силами, — говорится в сообщении.

Как уточняется, глава оборонного ведомства руководит операцией из оперативного штаба, расположенного в нулевой точке турецко-сирийской границы.

Новый виток эскалации конфликта в Сирии произошёл после того, как турецкие военнослужащие попали под обстрел сирийской армии, в результате которого 33 человека погибли и ещё 32 получили ранения. В ответ Правительство Турции объявило, что вооружённые силы Сирии теперь воспринимаются как вражеские цели, президент Реджеп Эрдоган принял решение нанести ответный ракетный удар, пишет Лайф.

 

Фото pixabay.com


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