Медицинские маски не защищают от коронавируса нового типа
4 февраля 2020 12:59
88
С такими пояснениями выступила в Женеве Всемирная организация здравоохранения. В ВОЗ пояснили, что использование маски должно сопровождаться гигиеной рук и респираторной гигиеной, то есть поддержанием дистанции не менее 1 метра между собой и другими людьми.
Маску же надевать рекомендуется только в тех случаях, когда налицо кашель или чихание, или когда необходимо ухаживать за больным. Что касается возможности заражения от животных, то ВОЗ пояснила, что нужно избегать прямого незащищенного контакта с ними на рынках, подобных рынку в Ухане, откуда, как предполагается, начал распространяться вирус. А вот посылки из Китая безопасны, отметили в организации, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
550
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2247
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
839
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1830
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1453
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1062
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1047
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1565
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1578
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1865
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2985
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3559
Мероприятия