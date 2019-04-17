Макрон назвал сроки реставрации Нотр-Дама
17 апреля 2019 10:46
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери будет реконструирован за пять лет. Об этом он сказал в телеобращении к народу в связи с пожаром в Нотр-Даме, пишет Лайф.
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул накануне вечером. Спустя примерно час после возгорания рухнули шпиль и крыша католического храма. Была опасность падения колокола. Спустя более чем 12 часов пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.
Пожарные считают вероятной причиной ЧП возгорание на чердаке в ходе восстановительных работ.
Фото: © Flickr/Mutualité Française
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