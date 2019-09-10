Легендарного автогонщика Михаэля Шумахера перевезли в парижский госпиталь
10 сентября 2019 10:09
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Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер продолжает лечение в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду, куда его перевезли из Швейцарии, сообщает телеканал BFM.
Издание Le Parisien отмечает, что автогонщик проходит реабилитацию в отделении сердечно-сосудистых заболеваний под наблюдением профессора Филиппа Менаше.
По предварительным данным, Шумахер пройдёт курс лечения и покинет французскую столицу 11 сентября.
Напомним, в декабре 2013 года автогонщик разбился на горнолыжном курорте во Французских Альпах. Во время катания на лыжах Шумахер споткнулся о выступ скалы под снегом, упал и разбил голову о камень. После травмы он потерял способность самостоятельно передвигаться. Ранее о состоянии чемпиона рассказал его друг, пишет Лайф.
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