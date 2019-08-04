К Земле приближается крупный астероид
4 августа 2019 10:23
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Астероид 2006 QQ23 приблизится к Земле 10 августа на расстояние около 7,5 млн км.
Это в 20 раз больше, чем от Земли до Луны. Вместе с тем астероиды не всегда подлетают к нашей планете так «близко».
Небесное тело летит со скоростью 16,8 тысяч километров в час. Его диаметр составляет около 570 метров, пишет Погода Мэйл.
Фото pixabay.com
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