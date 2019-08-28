К Земле летят сразу два больших астероида
28 августа 2019 11:42
100
Сразу два больших астероида приблизятся к Земле 14 сентября, сообщает НАСА.
Диаметр одного из астероидов, 2000QW7, составляет от 290 до 650 метров, что выше Останкинской телебашни (540 метров). По данным американского агентства, он подлетит к планете на расстояние 5,3 миллиона километров.
В тот же день к Земле примерно на то же расстояние подойдет астероид 2010CO1 диаметром от 120 до 260 метров.
Ранее сообщалось, что 28 августа к Земле на дистанцию в миллион километров приблизится астероид 2019 OU1, пишут РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
343
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
302
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
258
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
512
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1308
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
631
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2101
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
350
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
637
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
445
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
606
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
965
Мероприятия