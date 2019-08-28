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К Земле летят сразу два больших астероида

28 августа 2019 11:42
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К Земле летят сразу два больших астероида
Они приблизятся к Земле 14 сентября.

Сразу два больших астероида приблизятся к Земле 14 сентября, сообщает НАСА.

Диаметр одного из астероидов, 2000QW7, составляет от 290 до 650 метров, что выше Останкинской телебашни (540 метров). По данным американского агентства, он подлетит к планете на расстояние 5,3 миллиона километров.

В тот же день к Земле примерно на то же расстояние подойдет астероид 2010CO1 диаметром от 120 до 260 метров.

Ранее сообщалось, что 28 августа к Земле на дистанцию в миллион километров приблизится астероид 2019 OU1, пишут РИА Новости.


Фото: pixabay.com

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