Италию могут отстранить от Олимпиады-2020 и лишить права на Игры-2026
16 августа 2019 09:45
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Италию могут отстранить от участия в летней Олимпиаде-2020 в Токио и даже лишить права на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года из-за нового закона о спорте и острого внутриполитического кризиса, предупредил президент национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго.
«Я глубоко озабочен в связи с олимпийским будущим итальянского спорта. На горизонте сейчас много черных туч. Они сгущаются из-за политического кризиса, неясности относительно будущего правительства и неприятия со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) закона о реформе спорта, одобренного парламентом 6 августа», — заявил Малаго в интервью, которое опубликовала в четверг газета Tuttosport.
По словам главы НОК Италии, последствия происходящего для национального спорта могут быть «разрушительными». «Есть угроза приостановки полномочий НОК и, следовательно, запрета для наших спортсменов выступать в Токио в 2020 году под национальным триколором», — подчеркнул Малаго. Он отметил, что под вопрос может быть поставлено проведение в 2026 году зимней Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо, для получения права на которую были затрачены огромные усилия, пишет Спорт РИА Новости.
Проблема в отношениях между Римом и МОК возникла в августе, когда парламент Италии окончательно одобрил закон о реформе системы национального спорта. Этот документ передает правительству основные полномочия по организации спортивной деятельности, включая распределение целевых финансовых потоков. В этой связи МОК направил в Рим официальное письмо.
Текст послания обнародован не был, однако стало известно, что в нем говорится о недопустимости лишения НОК автономного статуса, что противоречит принципам Олимпийской хартии. Ответом МОК на такую политику Италии как раз может стать отстранение сборной от участия в Олимпийских играх.
Видный деятель правящей партии «Лига» Джанкарло Джорджетти, курирующий спорт в ведомстве премьер-министра Италии, попытался представить этот конфликт как «недоразумение» и пообещал, что положения закона о спорте вскоре будут уточнены и прояснены специальными законодательными декретами правительства. Однако неделю назад лидер «Лиги», вице-премьер Маттео Салвини неожиданно уведомил главу правительства Джузеппе Конте о том, что правящая коалиция более не существует, поэтому надо безотлагательно проводить досрочные выборы. В стране разразился острый политический кризис, последствия которого пока трудно предсказуемы.
Фото: pixabay.com
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