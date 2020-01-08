Иран нанёс вторую волну ударов по американским объектам в Ираке
8 января 2020 11:08
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Пока не известно, какие объекты пострадали в результате атаки.
Иран нанёс вторую волну ракетных ударов по американским объектам в Ираке после обстрела базы на западе страны, сообщает агентство Tasnim.
Пока не известно, куда именно были выпущены ракеты и какие объекты пострадали в результате атаки.
Напомним, военная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой базируются американские военнослужащие, подверглась ракетному удару в ночь на 8 января. Ответственность за атаку взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции, пишет Лайф.
Иран нанёс вторую волну ракетных ударов по американским объектам в Ираке после обстрела базы на западе страны, сообщает агентство Tasnim.
Пока не известно, куда именно были выпущены ракеты и какие объекты пострадали в результате атаки.
Напомним, военная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой базируются американские военнослужащие, подверглась ракетному удару в ночь на 8 января. Ответственность за атаку взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции, пишет Лайф.
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