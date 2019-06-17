Госсекретарь США не исключает, что Штаты могут начать войну с Ираном
17 июня 2019 10:32
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты рассматривают все варианты противодействия Ирану — не исключаются и военные действия.
— Мы несколько раз информировали [об этих вариантах] президента [США Дональда Трампа] и будем продолжать держать его в курсе, — рассказал он в интервью телеканалу CBS.
Помпео выразил уверенность, что США смогут предпринять ряд действий, чтобы Тегеран не получил ядерного оружия. При этом он заверил, что Вашингтон не хочет воевать с Тегераном.
Ранее СМИ сообщили, что иранцы пытались сбить дрон США перед атакой на танкеры, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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